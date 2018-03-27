Уфимцы приходят в парк Якутова, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Уфимцы возлагают цветы в парке Якутова в память о погибших во время пожара в Кемерово. К мемориалу павшим в Гражданской войне приклеили плакат с надписью: «Кемерово, мы с вами».

Мемориалы памяти погибшим в Кемерово стихийно организуются по всей стране, люди собираются в Чите, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Люди также несут цветы, игрушки и зажигают свечи.