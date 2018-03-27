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Уфимцы приходят в парк Якутова, чтобы почтить память погибших в Кемерово
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Уфимцы приходят в парк Якутова, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Сегодня, 17:33ОбществоРита РасулеваФото: Эхо Москвы в Уфе
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