Уфимцы приходят в парк Якутова, чтобы почтить память погибших в Кемерово
Сегодня, 17:33ОбществоРита РасулеваФото: Эхо Москвы в Уфе
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Уфы приносят цветы и игрушки к Вечному огню в парке Якутова, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерово.
Уфимцы возлагают цветы в парке Якутова в память о погибших во время пожара в Кемерово. К мемориалу павшим в Гражданской войне приклеили плакат с надписью: «Кемерово, мы с вами».
Мемориалы памяти погибшим в Кемерово стихийно организуются по всей стране, люди собираются в Чите, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Люди также несут цветы, игрушки и зажигают свечи.
Напомним, 28 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором, по официальным данным, погибли 64 человека.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей