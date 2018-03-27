Точечную застройку в Уфе могли вести из-за родственной связи с чиновником

Жители домов Архитектурная 8 и 10 микрорайона Черниковка Уфы уже несколько месяцев выступают против точечной застройки между их домами. Если раньше они только подозревали, что стройка незаконна, сейчас они в этом уверены – появились документы, свидетельствующие об этом.

Стройку одноэтажного здания на месте небольшой мастерской ЖЭУ (38 кв м) начали буквально перед Новым годом. Паспорт объекта сообщал: "Реконструкция, переустройство нежилого здания..." Но, по словам жителей, здание было полностью снесено, и на его месте стали строить некий спортивный объект.

Паспорт объекта.

Уфимцы, проживающие рядом, начали возмущаться, ведь строители захватили территорию, больше, чем 38 "квадратов и уничтожили кустарники и деревья, которые они не высаживали. Но на их жалобы особой реакции не было.

Жители написали письмо президенту России Владимиру Путину, ходили на прием к главе администрации Калининского района Уфы Сергею Кожевникову – но результатов также не было.

Стройка возникла будто из ниоткуда – никто не поставил в известность жителей ближайших домов об этом. О том, согласны ли они на строительство – тем более спрашивать не стали. Настойчивые вопросы жителей, адресованные строителям, тоже оставались без ответа.

Только после того, как они выразили свой протест в виде писем в соответствующие инстанции, стало известно, что здесь строят административное здание, в нем планируется создать зал для бокса. Однако жители не доверяют и этому. Слишком много странностей вокруг этого объекта.

Застройщик и чиновница - однофамильцы или родственники?

У жителей есть подозрение,что нынешний владелец стройки Денис Ринатович Слепнев имеет крепкие связи в Госкомитете по жилищному и строительному надзору в лице своей мамы. Как выяснилось, там работает некая Вера Николаевна Слепнева, начальник организационно-контрольного отдела.

Жителям удалось узнать, что Денис Ринатович и Вера Николаевна прописаны в одном доме, в одной квартире.

Отметим, сама Вера Николаевна на вопрос журналиста не дала ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Она отказалась комментировать ситуацию.

- Если это правда, то становится понятно, почему Госкомитет так упорно пытался игнорировать наш вопрос, - рассказывает одна из жительниц этих домов Ирина Селезнева.

Чиновники госкомитета на письма жителей присылали протоколы, а затем вовсе дали понять, что они не занимаются «такими маленькими стройками».

После обращений к Путину и Хамитову, видимо, они вынуждены были начать контактировать с жителями этих домов – и начали отвечать на письма.

Сначала был ответ, что строительство не ведется, якобы, происходит всего лишь реконструкция старого здания.

После того, как жители вызвали инспекторов на место строительства и показали, что старое здание снесено и воздвигается новое, они вынуждены были признать, что строительство выходит за рамки реконструкции. Однако настояли на том, чтобы в протоколе осмотра оставили термин "строительство-реконструкция".

- В управлении земельных и имущественных отношений Уфы подтверждают, что строительство данного объекта ведется незаконно. Но там процесс по нашему вопросу, похоже, затянется надолго. Чиновники городской администрации пока лишь занимаются вопросом отчуждения права собственности. В это время строительство нового здания уже закончилось, сейчас ведутся работы по внутренней отделке, - рассказывает Ирина.

Ранее уже сообщалось, что у строителей не было документов, разрешающих строительство. Главархитектура Уфы в январе не подтвердила Медиакорсети факт о выдаче разрешения.

- Данный объект является объектом самовольной постройки, - сообщили тогда в администрации Уфы.

Ответ из прокуратуры, 23 марта 2018 года.

Как появилось право собственности на здание?

Еще одна "странность". Дело в том, что "самовольно возведенное здание" (из ответа прокуратуры - прим.) принадлежит уфимцу Игорю Водолееву. Но право собственности он получил незаконно, следует из ответа Росреестра.

В ходе изучения ЕГРН специалистами местного управления Росреестра было установлено, что бывший владелец здания между домами Архитектурная 8 и 10 Игорь Водолеев с помощью некого кадастрового инженера Г.Р. Гадельшиной подделал документы на право собственности.

Здание Водолеев получил якобы по решению суда, но когда его посмотрели, это решение было по делу "о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар". То есть суд никак не мог принять какого-то решения по зданию в этом процессе.

Потом право собственности на здание от Водолеева перешло к Слепневу.

Вместо выводов

На основе письма Росреестра жители намерены обратиться в суд и добиться возбуждения уголовного дела против нарушителей их покоя.

Но все равно пока нет ответа на главный вопрос: как могло случиться так, что самовольно возведенное здание, принадлежащее гражданину на основании поддельного решения суда, несмотря на все протесты уфимцев - уже стоит, а их права не соблюдаются? Неужели дело все-таки в родственной связи?