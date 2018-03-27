Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Точечную застройку в Уфе могли вести из-за родственной связи с чиновником
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
547

Точечную застройку в Уфе могли вести из-за родственной связи с чиновником

Сегодня, 19:27ОбществоЗиля Аскерова
Читайте
также
Минздрав Башкирии: Лекарства и нам положены, но мы ведь не выпрашиваем
«Ты плохо кончишь!»: как в Башкирии чиновник угрожал в суде девушке-юристу
«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким