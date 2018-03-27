Ирек Ялалов рассказал о своей встрече с Рустэмом Хамитовым

На оперативном совещании Ирек Ялалов рассказал о своей недавней встрече с Рустэмом Хамитовым. Вместе они обсудили целый ряд вопросов, касающихся развития города.

Большая часть среди них касалась развития города, а также социальных, экономических и инфрастуктурных проблем.

- Рустэм Закиевич поддержал предложение города по оказанию финансовой помощи в строительстве объектов социального назначения: школ, детских садов. Дана задача начать слаженную работу с соответствующими министерствами, ведомствами республики. И я обращаюсь к заместителям, начальникам отделов муниципалитета. Вы должны показать хорошую, слаженную работу с правительством, - подчеркнул Ялалов.

Он также добавил, что в рамках будущего столетия ряд объектов уже финансируется при помощи республиканских ресурсов, например, детский сад в Максимовке, бассейн в Инорсе, поликлиника в Затоне.

На этом Ирек Ялалов предпочел не разглашать подробности встречи.

Напомним, на прошедшем 21 марта заседании правительства Рустэм Хамитов раскритиковал глав городов, в том числе и самого Ирека Ялалова, за пиар на проблеме обманутых дольщиков.

- Как долго мы, вообще говоря, будем тиражировать эту тему? – сказал Рустэм Хамитов. - Необходимо будет пригласить застройщиков, муниципалитеты, где наиболее сложная ситуация - Уфа, Стерлитамак, Салават, самые большие крупные города. И на этом совещании надо будет при необходимости рассмотреть возможности введения новых мер для поддержки населения.