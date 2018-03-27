Глава Уфы упрекнул подчиненных в увлечении импортной одеждой
Ирек Ялалов заявил, что патриотизм начинается с простых вещей.
Сегодня, 27 марта, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов обратился к аудитории с неожиданным упреком. После доклада одного из уфимских предпринимателей, производящих одежду с использованием бренда «Три шурупа», мэр Уфы вдруг обратил внимание на аудиторию.
- Почему у некоторых из вас сейчас глаза пустые? Если вы считаете, что мы тут обсуждаем темы, коорые вас не касаются, то вы сильно заблуждаетесь, - заявил Ирек Ялалов. – Я обратил внимание, что многие из вас на спортивные и другие мероприятия приходят в футболках, на которых изображены символы объектов стран НАТО, да еще и гордятся такими «модными» вещами. А молодые горожане на вас смотрят и тоже делают свои выводы. А ведь можно догадаться, что не всякая одежда подходит муниципальном руководителю.
Ирек Ялалов подчеркнул, что н навязывает свою точку зрения, однако считает, что муниципальным служащим следует учитывать в оформлении своей одежды наличие местной тематики, включая этнические мотивы.
- Посмотрим, кто и в каких футболках оденется на День города, - завершил он обсуждение данного вопроса недвусмысленным полушутливым обещанием.
Отметим, что сам Ирек Ялалов в последнее время действительно в неформально обстановке предпочитает носить одежду с местной символикой.