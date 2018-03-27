Глава Уфы упрекнул подчиненных в увлечении импортной одеждой

- Почему у некоторых из вас сейчас глаза пустые? Если вы считаете, что мы тут обсуждаем темы, коорые вас не касаются, то вы сильно заблуждаетесь, - заявил Ирек Ялалов. – Я обратил внимание, что многие из вас на спортивные и другие мероприятия приходят в футболках, на которых изображены символы объектов стран НАТО, да еще и гордятся такими «модными» вещами. А молодые горожане на вас смотрят и тоже делают свои выводы. А ведь можно догадаться, что не всякая одежда подходит муниципальном руководителю.