Бастрыкин взял на контроль проверку по «проклятому старому дому» в Уфе

Такое поручение он дал вчера, 26 марта, после передачи «Мужское/Женское» Первого канала, в котором рассказывалось о « старом проклятом доме » на улице Шота Руставели, 70/7 в Уфе. Напрямую об этом в сообщении на официальном сайте следственного комитета России не говорится, но становится ясно из контекста.

В передаче говорилось о том, что дом был признан аварийным еще в 2011 году, потом его признали аварийным лишь наполовину, в 2016 году – снова полностью. Более ста человек живут там до сих пор, каждый день опасаясь за свою жизнь. Пока найден новый застройщик, который будет заниматься расселением, но люди боятся, что пройдет немало времени, прежде чем их расселят.