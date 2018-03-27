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Бастрыкин взял на контроль проверку по «проклятому старому дому» в Уфе
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Бастрыкин взял на контроль проверку по «проклятому старому дому» в Уфе

Сегодня, 14:10ОбществоРазиф АбдуллинФото: sledcom.ru
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