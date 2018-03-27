Бастрыкин взял на контроль проверку по «проклятому старому дому» в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход и результаты доследственной проверки по факту возможных нарушений, допущенных при сносе аварийного жилья в Уфе.
Такое поручение он дал вчера, 26 марта, после передачи «Мужское/Женское» Первого канала, в котором рассказывалось о «старом проклятом доме» на улице Шота Руставели, 70/7 в Уфе. Напрямую об этом в сообщении на официальном сайте следственного комитета России не говорится, но становится ясно из контекста.
- Сегодня на одном из федеральных каналов обсуждалась история жителей аварийного дома города Уфы, - говорится в сообщении. - Отмечалось, что дом не пригоден для проживания, а местные власти не совершают активных действий по расселению жильцов.
По данному факту следкомом Башкирии проводится доследственная проверка.
В передаче говорилось о том, что дом был признан аварийным еще в 2011 году, потом его признали аварийным лишь наполовину, в 2016 году – снова полностью. Более ста человек живут там до сих пор, каждый день опасаясь за свою жизнь. Пока найден новый застройщик, который будет заниматься расселением, но люди боятся, что пройдет немало времени, прежде чем их расселят.
Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить озвученные в СМИ факты и в случае объективного подтверждения данной информации незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.