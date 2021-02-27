В России перенесли реформу техосмотра на 1 октября

Начало обязательной фотофиксации техосмотра в России отложено до 1 октября. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, нужно сделать все, чтобы с указанной даты система заработала без сбоев, причем никаких неудобств для граждан быть не должно.
Эксперты подчеркивают, что техосмотр в России всегда был связан с очередями, взятками, нервотрепкой и потерей времени. При этом количество автомобилей сильно больше мощностей полицейских пунктов техосмотра, поэтому его проводят «гражданские» сервисы.
— Но как минимум половина из них не желает вписываться в новые правила, по которым у клиентов должен быть доступ к туалету, станция должна быть подключена к системе ЕАИС ТО, а сам контроль проходить по 80 позициям, в том числе и на стендах для проверки тормозов, светотехники и пр. Для ремонтников — это большие затраты, которые не понятно как отбить тарифами на ТО от Федеральной антимонопольной службы. К слову, никаких тарифов ФАС еще не представила. И размер оплаты за ТО не известен.
Жители России уже окрестили грядущую необходимость платить за техосмотр очередным налогом для бедных. Потому что состоятельные граждане могут себе позволить менять машину раз в три года, а машины до 4 лет от прохождения освобождаются.
С точки зрения политтехнологов перенос инновации с марта на октябрь, после выборов в Госдуму — верное решение.
Подробнее — в материале «Новых известий».
Напомним, осмотр машины планировалось снимать на видеокамеру, а снимки автомобиля фиксировать в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.