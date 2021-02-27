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В России пенсии за март выплатят досрочно

Изменения в графике произошли из-за того, что 8 марта объявлен выходным днем.

Пенсионный фонд России объявил о досрочной выплате пенсий за март в текущем году. Об этом сообщает Primpress.

Поскольку 8 марта объявлен выходным днем, в этот день не будут работать отделения «Почты России». Поэтому изменения в графике выплат касаются, в первую очередь, пенсионеров, которые получают выплаты на почте.

В отделениях почты, которые работают шесть дней в неделю, 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6 и 9 числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня — 5, 6, 7 и 8 марта.

Точный график получения пенсий и других выплат за март сотрудники ПФР просят уточнять в местных отделениях фонда.

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