В России пенсии за март выплатят досрочно

В отделениях почты, которые работают шесть дней в неделю, 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6 и 9 числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня — 5, 6, 7 и 8 марта.