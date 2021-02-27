В Башкирии из-за снегопадов временно ограничено движение по трассам М-7, М-5 и Р-240

В Башкирии из-за непогоды с 8 утра 27 февраля временно ограничено движение на участках трасс М-7 и Р-240. Ограничение движения действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с км 1169+910 по км 1331+953, а также на Р-240 Уфа-Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 — 27+900.