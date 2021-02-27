В Башкирии из-за снегопадов временно ограничено движение по трассам М-7, М-5 и Р-240

В Башкирии из-за снегопадов временно ограничено движение по трассам М-7, М-5 и Р-240

Сегодня, 11:35ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Метель и плохая видимость создали на дорогах потенциально опасную ситуацию.

В Башкирии из-за непогоды с 8 утра 27 февраля временно ограничено движение на участках трасс М-7 и Р-240. Ограничение движения действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с км 1169+910 по км 1331+953, а также на Р-240 Уфа-Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 — 27+900.

Также по данным МЧС РБ с 3:30 ограничение движения введено и на трассе М-5 с км 1194+500 по км 1363+000.

Причина в неблагоприятных погодных условиях (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости). Ориентировочно ограничение движения снимут в 11 часов по местному времени.

О нештатных ситуациях на дороге ГИБДД РБ просит сообщить по номерам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7 (34-72) 86-07-18, +7917-046-79-53.

Госавтоинспекция республики рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. Сотрудники ГИБДД дежурят на наиболее сложных участках автодорог, работает дорожная техника.

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