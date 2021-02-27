«Строители работают очень быстро»: в Уфе возводят Центр управления республикой

19 ноября в Уфе начал работу Центр управления республикой. Это цифровая платформа, которая фиксирует состояние всех сфер деятельности региона и их текущие проблемы. Предполагается, что эта структура позволит перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу. В настоящее время проект функционирует на базе Управления Главы региона по социальным коммуникациям. Планируется, что с 1 апреля ЦУР начнет работу в отдельном здании, которое сейчас строится недалеко от Дома Республики.