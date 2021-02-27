«Строители работают очень быстро»: в Уфе возводят Центр управления республикой

19 ноября в Уфе начал работу Центр управления республикой. Это цифровая платформа, которая фиксирует состояние всех сфер деятельности региона и их текущие проблемы. Предполагается, что эта структура позволит перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу. В настоящее время проект функционирует на базе Управления Главы региона по социальным коммуникациям. Планируется, что с 1 апреля ЦУР начнет работу в отдельном здании, которое сейчас строится недалеко от Дома Республики.
Центр расположится в трехэтажном здании площадью более 6 тыс. кв. метров, которое строят по быстровозводимым технологиям. Сейчас здесь завершают монтаж конструкций и внутренних коммуникаций. Все работы идут по графику. Стройку планируют завершить в марте. По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, в новом здании также будет работать Корпорация развития республики, что позволит инвесторам получать всю необходимую и актуальную информацию для запуска бизнеса.
Напомним, Башкирия стала одним из пилотных регионов, где по поручению Владимира Путина реализуется опыт Московской области по работе с обращениями жителей и их аналитикой.
— Строители работают очень быстро. Для нас это интересный опыт по созданию достаточно сложных по конструкции объектов. Кроме того, Центр управления республикой — важный этап цифровой трансформации региона. Он позволит на постоянной основе обрабатывать и анализировать большое количество данных. Это будет мощнейший ресурс для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Башкортостана, — прокомментировал глава республики Радий Хабиров.
По данным правительства РБ, объем строительных работ оценивается в 570 млн рублей, финансирование осуществляется из внебюджетных источников.