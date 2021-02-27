Почему вузы России по-прежнему не попадают в число лучших на планете

В России завершилась программа «5-100» для российских университетов, которая в качестве цели ставила попадание пяти из них в первую сотню рейтингов, оценивающих вузы мира. Счетная палата резюмировала, что эта цель осталась недостигнутой.
Эксперты подчеркивают, что в России не умеют оценивать результаты образовательной деятельности, поэтому критерии, в основном, связаны с научной деятельностью — это публикации, цитирование, наличие знаковых ученых, а также доля иностранных студентов или иностранных преподавателей.
Помимо того, что российские вузы включились в гонку позднее других, за годы действия программы увеличилось и количество участников самих рейтингов: за 5 лет объем рейтинга вырос на 500-700 вузов.
Кроме того, Счетная палата отмечает неравенство, которое возникло в сфере высшего образования: университеты, отобранные для участия в программе, получали финансирование как из фонда программы, так и из других госпрограмм поддержки. Другие вузы финансирование только теряли, в результате за эти несколько лет пропасть между этими вузами только выросла.
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Напомним, в Башкирии продолжается обсуждение грядущего объединения УГАТУ и БашГУ. ПО мнению вице-премьера правительства Башкирии Азата Бадранова, университеты Башкирии нуждаются в определенной перезагрузке, поскольку они были созданы в условиях плановой экономики. При этом еще в нулевые стало понятно, что многие вузы не вписываются в рыночную экономику. По его мнению, в Башкирии неплохо умеют готовить олимпиадников, но их большая часть уезжает за пределы региона. Цель же Башкирии в том, чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером.