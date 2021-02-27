Почему вузы России по-прежнему не попадают в число лучших на планете

Напомним, в Башкирии продолжается обсуждение грядущего объединения УГАТУ и БашГУ. ПО мнению вице-премьера правительства Башкирии Азата Бадранова, университеты Башкирии нуждаются в определенной перезагрузке, поскольку они были созданы в условиях плановой экономики. При этом еще в нулевые стало понятно, что многие вузы не вписываются в рыночную экономику. По его мнению, в Башкирии неплохо умеют готовить олимпиадников, но их большая часть уезжает за пределы региона. Цель же Башкирии в том, чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером.