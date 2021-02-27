МЧС Башкирии предупреждает о непогоде в последний день зимы

Башгидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий 28 февраля. В частности, ожидается снег, в отдельных районах гололед, ночью метель. На дорогах — снежные заносы и накат. Ветер южный с переходом днем на северо-западный умеренный, ночью — местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8…-13°, по северу до -18°, днем -2…-7°, по северу до -12°.