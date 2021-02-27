МЧС Башкирии предупреждает о непогоде в последний день зимы

МЧС Башкирии предупреждает о непогоде в последний день зимы

Вчера, 19:31ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Синоптики прогнозируют метель, гололед и сильный ветер.

Башгидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий 28 февраля. В частности, ожидается снег, в отдельных районах гололед, ночью метель. На дорогах — снежные заносы и накат. Ветер южный с переходом днем на северо-западный умеренный, ночью — местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8…-13°, по северу до -18°, днем -2…-7°, по северу до -12°.

МЧС предупреждает о сильных порывах ветра до 17 м/с и ухудшении видимости до 500 менее и менее.

Синоптики также отмечают, что в первых числах марта в Башкирии ожидается похолодание при прояснениях до -27°

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