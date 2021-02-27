Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

Глава Башкирии смягчил требования в указе о режиме повышенной готовности в республике

Сегодня, 16:30ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Изменения касаются посещения культурных и спортивных мероприятий в регионе.

Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации и дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, введенных ранее, сохраняется. То же самое касается и ночных клубов.

Аналогичным образом разрешается проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, матчей Континентальной хоккейной лиги и иных чемпионатов страны среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий — при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости спортобъекта.

Вместе с тем рекомендуется отменить либо перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.

Напомним, что темпы заболеваемости коронавирусом в Башкирии не снижаются последние несколько месяцев, при этом количество летальных исходов растет практически каждый день. Только за февраль от covid-19 умер 81 человек, официально общее количество жертв опасной инфекции в регионе сейчас составляет 269 человек.

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здравоохранение
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