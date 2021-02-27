Башкортостан стал лучшим в Центральном военном округе по призыву в 2020 году

Башкортостан стал лучшим в Центральном военном округе по призыву в 2020 году

Вчера, 18:41ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Регион вновь выполнил план по подготовке призывников к военной службе.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил Башкирию как лидера среди 29 субъектов Центрального военного округа РФ по подготовке к военной службе.

План по призыву Башкирия выполнила: в 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы России отправились 9 тыс. новобранцев.

Весной текущего года республика примет участие в отборе Центральной конкурсной комиссии, которая определит лучшие регионы России по призывной работе.

При том, что Уфа стабильно выполняет установленную норму призыва, стоит отметить, что в последнюю призывную кампанию до пандемии лишь 29% из уфимских призывников (1639 из 5675) были допущены к службе по результатам медосмотров.

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