В Уфе следователи проведут проверку по факту издевательств над 93-летней слепой

В Уфе сотрудники следственного комитета проведут доследственную проверку по факту нарушения жилищных и других прав 93-летней труженицы тыла. Известно, что арендаторы одной из комнат в квартире пенсионерки устроили там настоящий ад. Ранее Медиакорсеть писала об этом инциденте.

В частности, молодые люди перестали платить за жилье, вследствие чего долг накопился на 5 месяцев, начали отбирать у нее пенсию и тратить на свои нужды, а родственнице бабушки, которая также проживала в квартире – угрожать, что отнимут ребенка и выгонят на улицу. Кроме того, слепую бабушку они заставляли пить уксус.