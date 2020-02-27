В Уфе следователи проведут проверку по факту издевательств над 93-летней слепой
Двое парней, которые снимали у труженицы тыла комнату, отбирали у нее пенсию и поили уксусом.
В Уфе сотрудники следственного комитета проведут доследственную проверку по факту нарушения жилищных и других прав 93-летней труженицы тыла. Известно, что арендаторы одной из комнат в квартире пенсионерки устроили там настоящий ад. Ранее Медиакорсеть писала об этом инциденте.
В частности, молодые люди перестали платить за жилье, вследствие чего долг накопился на 5 месяцев, начали отбирать у нее пенсию и тратить на свои нужды, а родственнице бабушки, которая также проживала в квартире – угрожать, что отнимут ребенка и выгонят на улицу. Кроме того, слепую бабушку они заставляли пить уксус.
— В настоящее время следователями предстоит опросить саму пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверить сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в квартире, а также факты иных посягательств. В ходе проверки также будут изучены жилищно-бытовые условия проживания пожилой женщины на предмет необходимости оказания дополнительной социальной поддержки, — сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.