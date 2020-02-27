В Белорецком районе Башкирии сняли ограничения на проезд транспорта

На трассе в юго-востоке республики сняли все ограничения по передвижению транспорта и открыли движение. Об этом стало известно с сообщения Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ. В ведомстве уточнили, что ограничения касались участков от 217 до 249 км дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск и от 62 до 205 км дороги Уфа-Белорецк.