В Белорецком районе Башкирии сняли ограничения на проезд транспорта
Вчера, 10:59ОбществоМинзаля АскароваФото: Амител
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На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск и Уфа-Белорецк открыто движение, сообщает региональный Госкомтранс.
На трассе в юго-востоке республики сняли все ограничения по передвижению транспорта и открыли движение. Об этом стало известно с сообщения Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ. В ведомстве уточнили, что ограничения касались участков от 217 до 249 км дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск и от 62 до 205 км дороги Уфа-Белорецк.
Напомним, трасса была закрыта со вчерашнего вечера для большегрузного транспорта, автобусов и такси. Причиной для принятия такой меры послужили гололед, ледяной дождь и плохая видимость дороги.
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