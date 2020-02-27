В Башкирии в рамках нацпроектов возведут десятки детсадов, школ и других соцобъектов
Вчера, 10:28ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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В рамках реализации майских указов Владимира Путина в текущем году в Башкирии будет освоено около 30 млрд рублей.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров, в 2020 году в рамках нацпроектов продолжится строительство детских садов, школ, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и возведение других социальных объектов.
Планируется, в частности, ввести в строй 24 детсада, заменить более 100 ФАПов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии. Также будет достроен и введен в эксплуатацию хирургический корпус республиканского онкологического диспансера.
Отметим, что в республике уже заключены все соглашения на получение субсидий. В настоящее время идет формирование дорожных карт по каждому объекту с расчетом выйти на 100-процентную готовность к декабрю 2020 года.
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