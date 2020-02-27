В Башкирии в рамках нацпроектов возведут десятки детсадов, школ и других соцобъектов

Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров, в 2020 году в рамках нацпроектов продолжится строительство детских садов, школ, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и возведение других социальных объектов.

Планируется, в частности, ввести в строй 24 детсада, заменить более 100 ФАПов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии. Также будет достроен и введен в эксплуатацию хирургический корпус республиканского онкологического диспансера.