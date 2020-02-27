В Башкирии многодетным семьям предложили 250 тысяч рублей вместо земельного участка

Одно из ключевых предложений в этом законопроекте – возможность семьям, воспитывающим трех и более детей, а также семьям с ребенком-инвалидом, стоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка под строительства дома, отказаться от него и получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.