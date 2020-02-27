В Башкирии многодетным семьям предложили 250 тысяч рублей вместо земельного участка
С такой инициативой выступили парламентарии региона.
Сегодня, 27 февраля, депутаты Госсобрания Башкирии единогласно приняли в окончательном чтении изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан». Подробности сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
Одно из ключевых предложений в этом законопроекте – возможность семьям, воспитывающим трех и более детей, а также семьям с ребенком-инвалидом, стоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка под строительства дома, отказаться от него и получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.
Как отметили депутаты, новшество наиболее актуально для горожан, поскольку в районе городов со свободными участками обычно возникают проблемы. Например, в Уфе такая очередь превышает 6000 человек.