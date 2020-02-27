Уфимец выставил на продажу кота с экстрасенсорными способностями за 2 млн рублей
Годовалый Перс, по словам хозяина, может даже открывать портал в другое измерение.
На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось необычное сообщение о продаже кота с экстрасенсорными способностями.
- Кот обладает экстрасенсорными способностями, поддерживает связь с духами, лечит от потенции, от боли в голове, открывает и закрывает портал и т.д., - написал продавец по имени Сергей.
Попытка пообщаться с продавцом по телефону не помогла прояснить ситуации. Сергей подтвердил, что рыжий кот по кличке Перс существует, что ему исполнился недавно годик. И за это время рыжий мурлыка успел натворить немало чудес. Впрочем, о каких именно чудесах идет речь, Сергей распространяться особо не стал.
- Всё, что написано в объявлении, он всё это может сотворить, и еще многое другое, - заявил хозяин чудо-кота. – И порталы в другое измерение открывает, и лечит, и с духами общается, и все такое. Если не верите, приезжайте и сами все увидите и убедитесь, что это правда.
По словам Сергея, Перс - очень позитивный и доброжелательный кот, абсолютно не драчливый, более того - кот философски ко всему относится и постигает Вселенную одному ему доступными способами.
Цена за такого чудо-кота чисто символическая – 2 млн рублей. При этом, по словам Сергея, никто из звонивших почему-то до сих пор так и не приехал, чтобы забрать такое удивительное животное.