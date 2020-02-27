Уфимец выставил на продажу кота с экстрасенсорными способностями за 2 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось необычное сообщение о продаже кота с экстрасенсорными способностями.

- Кот обладает экстрасенсорными способностями, поддерживает связь с духами, лечит от потенции, от боли в голове, открывает и закрывает портал и т.д., - написал продавец по имени Сергей.

Попытка пообщаться с продавцом по телефону не помогла прояснить ситуации. Сергей подтвердил, что рыжий кот по кличке Перс существует, что ему исполнился недавно годик. И за это время рыжий мурлыка успел натворить немало чудес. Впрочем, о каких именно чудесах идет речь, Сергей распространяться особо не стал.

- Всё, что написано в объявлении, он всё это может сотворить, и еще многое другое, - заявил хозяин чудо-кота. – И порталы в другое измерение открывает, и лечит, и с духами общается, и все такое. Если не верите, приезжайте и сами все увидите и убедитесь, что это правда.

По словам Сергея, Перс - очень позитивный и доброжелательный кот, абсолютно не драчливый, более того - кот философски ко всему относится и постигает Вселенную одному ему доступными способами.