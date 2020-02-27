«У нас что, проблем нет?»: общественница из Уфы разозлилась на доклады чиновников

Сегодня, 27 февраля, в Общественной палате Башкирии проходит расширенное заседание. Главы министерств и общественники отчитываются о проделанной работе в рамках действующих национальных проектов по направлению «Демография».

Прослушав доклад председателя общественной палаты Ольги Панчихиной, зампремьер-министра правительства Башкирии Ленары Ивановой и главы министерства здравоохранения Максима Забелина, общественница и член СПЧ Башкирии Альмира Жукова прервала выступление очередного докладчика громкой репликой с места.

- Что вы нам тут читаете? У нас что, проблем нет? Почему мы слушаем, что у нам всегда все хорошо? Это же не так. Министр здравоохранения, что вы нам прочитал? Вам не стыдно? Столько проблем в больницах, в адвокатской палате? Когда их будем обсуждать? - высказалась из зала Альмира Жукова.

Ольга Панчихина на замечание общественницы отметила, что сначала нужно дослушать доклад, а потом можно будет задать вопросы.

- Я переслушала его доклад. Он не назвал ни одной цифры. Просто сказал, мол, работали по таким-то направлениям, - возразила Альмира Жукова.