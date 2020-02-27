Страховой Дом ВСК стал лауреатом Digital Communication Awards в четырех номинациях

Две награды завоевал online-журнал «ВыИскали». Он победил в категориях «Digital-медиа & инструменты: Web-media 2020» и «Лучшее контент-решение 2020». Этот проект посвящён путешествиям и хобби различных людей, сообщает newsnn.ru.

Ещё одна победа была одержана сообществом «ВКонтакте» Страхового Дома ВСК. Этот проект принёс компании победу в категории «Социальные медиа & сообщества: ВКонтакте 2020».

Благодаря нативному блогу «Случай Медиа» на платформе «Яндекс.Дзен» ВСК получила награду в номинации «Digital-медиа & инструменты: Блог 2020». Здесь авторы проекта делятся рекомендациями по предотвращению различных проблемных ситуаций и избежанию различных опасностей.

За наградами на сцену вышли руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер и директор по развитию медиапроектов Александр Охрименко.

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк заявил о стремлении его компании всячески добиваться открытости по всем направлениям деятельности. Что касается побед в конкурсах, то это является очередным подтверждением того, насколько правильный путь избрала компания.