Сибай попал в список самых криминальных городов Башкирии

Среди них, как выяснилось, оказались Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Сибай, а также Иглинский район.

«Стабильно напряженная криминогенная обстановка» - так охарактеризовал Денис Чернятьев ситуацию в республике. По словам главы ведомства, в республике на 7% больше стало особо тяжких и тяжких преступлений — их общая доля составила 22% против 20% в 2018 году, но общее количество преступлений за год все-таки стало меньше на 3,5%.

Относительно благополучными он назвал города Салават, Туймазы, Ишимбай и Мелеуз.

Напомним, что Сибай регулярно не сходит со сводок, посвященных смогу. На днях жители Сибая снова сообщили о сильном смоге на улицах города. По данным активистов группы «Сибай, дыши», в городе уже с прошлой недели держится смог, источником которого опять является карьер.

В городе видна белая пелена и ощущается явный запах гари с химическими оттенками. Горожане, живущие поблизости от карьера, заявили о кашле, приступах тошноты, головной боли и кислом привкусе во рту.