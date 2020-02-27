Роскачество выявило в блинной муке следы пестицидов

После проверки блинной муки специалисты Роскачества выявили в некоторых образцах следы пестицидов. Речь идет о торговых марках Garnec, «Мелькомбинат №3», «Пышечка», «Золотое утро», «Печём дома».

При этом в Роскачестве отметили, что вся проверенная мука полностью безопасна и может применяться для приготовления пищи. Ни в одном из образцов не обнаружили кишечную палочку, стафилококки, возбудителей сальмонеллеза, ГМО, следов присутствия вредителей.

Всего было проверено 13 торговых марок, причем сразу по 386 параметрам. Муку брали разных ценовых категорий – от 25 до 165 рублей за одну упаковку.

Отмечается, что у блинов из муки Makfa обнаружили посторонний запах. Блины из муки торговых марок «Аладушкин» и «Мелькомбинат №3» получили замечания по поводу прочности и эластичности.