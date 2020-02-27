Рай для шопоголика

Согласно исследованию компании Data Insight, в 2019 году объем B2C (business to customer) интернет-торговли в России составил 30,6 миллиарда долларов, а объем eCommerce на душу населения достиг 170 долларов. Речь идет о заказах, сделанных как в российских, так и в зарубежных интернет-магазинах — таких как AliExpress, Joom, YOOX, ASOS.

При этом эксперты прогнозируют, что в 2020 году доля импортированных интернет-покупок в Восточной Европе и России достигнет 48 процентов — почти половины от общего объема, пишет lenta.ru. Цифровая торговля демонстрирует огромный рост, постепенно захватывая ниши, которые ранее считались традиционными для офлайн-ретейла: одежда, обувь, детские товары. О том, какова роль «Почты России» в развитии интернет-торговли в России и о том, как она развивает международные связи, налаживая прямые партнерские отношения с крупнейшими мировыми интернет-магазинами, — в материале «Ленты.ру».

Почтовый канал

Любой интернет-заказ, независимо от того, кто его осуществляет, включает в себя три важные опции — каждую посылку из-за рубежа необходимо не только оформить и оплатить, но и доставить. От удобства и быстроты выполнения этих функций зависит в конечном итоге выбор компании, через которую потребитель сделает заказ.

Ведущий оператор на рынке интернет-посылок в России — это «Почта России»: через нее проходят сотни миллионов отправлений в год. Также одно из основных преимуществ почтовых отправлений — скорость и простота таможенного оформления. В этой нише рынка у «Почты России» есть ряд серьезных преимуществ перед конкурентами. На таможне работает особый «почтовый» канал, который обрабатывает посылки практически со скоростью движения конвейера. Иначе с учетом общих объемов отправлений, доставляемых через «Почту России», на таможне наступил бы коллапс.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом, в отличие от курьерской доставки, при получении заказа на почте клиенту нет необходимости предоставлять свои паспортные данные, ИНН и другую персональную информацию — конечно, если стоимость отправленных товаров не превышает определенного уровня. В случае превышения беспошлинного лимита — а с 1 января 2020 года он составил 200 евро и 31 килограмм за одну посылку — нужно дополнительную информацию все же предоставить, а также оплатить пошлину (15 процентов от суммы превышения, но не менее 2 евро за килограмм перевеса). Однако совместный проект «Почты России» и Федеральной таможенной службы позволяет сделать это онлайн, не дожидаясь фактической доставки посылки, и сэкономить время ожидания.

Четкие сроки

Курьерская экспресс-доставка, разумеется, имеет свою нишу — посылки, которые необходимо доставить в кратчайшие сроки. Однако около 90 процентов клиентов, размещая заказ на интернет-площадках, выбирают не скорость, а четкие сроки. Они готовы подождать, но предпочитают точно знать, когда именно получат заказанное.

Чтобы обеспечить это постоянство, «Почта России» продолжает выстраивать и совершенствовать логистическую цепочку. Прежде всего речь идет о выходе в сегмент end-to-end, когда размещенный на международной площадке заказ ведется от момента его передачи в доставку и до момента его вручения получателю. Основным инструментом для предложения этой интегрированной услуги зарубежным маркетплейсам станет создаваемая сеть дочерних предприятий в странах отправки.

Дочернее предприятие «Почты России» в Германии, RusPost GmbH, занимается коммерческой и операционной деятельностью для европейских заказчиков. В 2018 году в Шэньчжэне, Китай, была зарегистрирована компания RP Logistics Limited, которая занимается организацией и проработкой логистических решений для азиатских заказчиков. В 2020 году «Почта России» открывает офисы в Гонконге, в Соединенных Штатах и других странах.

Такая стратегия позволяет лучше понимать требования к доставке со стороны местных партнеров, контролировать ее качество и снижать тарифы. Для конечного потребителя — то есть человека, который приходит в отделение «Почты России» за своим заказом, это означает более прозрачный маршрут следования посылки и оптимизацию сроков доставки. Кроме того, наличие дочерних предприятий в регионе позволяет упростить взаимодействие с локальными службами доставки. Например, в октябре 2019 года совместно с «Почтой Китая» был запущен совместный продукт c-Packet для AliExpress по прямой авиадоставке в Россию почтовых отправлений c-Packet, позволивший значительно сократить сроки доставки для российских покупателей.

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Оптимизация маршрутов

Крайне важный элемент модернизации системы почтовой доставки — оптимизация маршрутов. Существовавшая ранее система предполагала, что все почтовые отправления аккумулируются в Москве, а затем распределяются по регионам. В последние годы «Почта России» активно развивает инфраструктуру, строя крупные региональные логистические центры, автоматизированные по последнему слову техники. Такие центры были уже открыты во Внуково и Казани, в планах на ближайшие годы будут введены в эксплуатацию еще пять.

Такая система позволяет распределить потоки доставки. Международные посылки проходят предварительную сортировку в стране отправления — например, в Китае — и доставляются сразу же в соответствующий регион. Так, например, московский логистический центр обслуживает Центральную России, логистическая цепочка сокращается, а скорость доставки (и ее стоимость) значительно снижается.

Дальнейшее развитие почтовой доставки нацелено на расширение ассортимента услуг для игроков рынка e-com — например, доставку крупногабаритных товаров: бытовой техники, объемных грузов. Обсуждается и создание собственных платежных сервисов, работающих на международном рынке электронной коммерции, усовершенствование системы почтовых платежей.

«Мы целенаправленно работаем над развитием прямых отношений и созданием интегрированных доставочных сервисов для маркетплейсов», — отмечает заместитель генерального директора «Почты России» по международному бизнесу Денис Ильин.