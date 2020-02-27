Правительство РФ направит 2,3 миллиарда на ремонт форта в Кронштадте
Вчера, 15:59ОбществоФото: pxhere.com
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Правительство РФ выделит около двух с половиной миллиардов на ремонтно-восстановительные работы форта Кроншлот.
Newia.ru пишет, что в соответствии с положениями документа, денежные ресурсы инвестируют в проектирование и восстановление форта на Финском заливе, который должны адаптировать для «современного использования».
Отмечается, что средства будут выделять на протяжение четырех лет. Работы должны закончить в 2023 году.
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