«Полная буря»: из-за ледяного дождя в Башкирии ограничили движение на дорогах

Речь идет об ограничении движения на дорогах Юлдыбаево — Акъяр — Сара и км 25+400 — км 63+305, и Верхний Сарабиль — Кувандык на участке от 26 до 100 км. Примечательно, что уже в 9 утра 27 февраля трассы должны быть открыты.

Однако сотрудники Управления дорожного хозяйства республики советуют обратиться по телефону: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях — 112.