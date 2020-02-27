«Полная буря»: из-за ледяного дождя в Башкирии ограничили движение на дорогах
Вчера, 08:33ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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По данным МЧС по Башкирии из-за непогоды были закрыты сразу несколько участков дорог.
Речь идет об ограничении движения на дорогах Юлдыбаево — Акъяр — Сара и км 25+400 — км 63+305, и Верхний Сарабиль — Кувандык на участке от 26 до 100 км. Примечательно, что уже в 9 утра 27 февраля трассы должны быть открыты.
Однако сотрудники Управления дорожного хозяйства республики советуют обратиться по телефону: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях — 112.
Напомним, что ранее из-за сложных погодных условий и сильного гололеда были закрыты участки трассы до Белорецка не только для грузовых автомобилей, но и для пассажирских автобусов. Ранее МЧС по республике сообщали о «полной буре» и предупреждали водителей об опасности длительных поездок.
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