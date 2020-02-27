«Нас ждет дефицит водителей»: с 1 июля в Башкирии перевозчиков начнут штрафовать

На нем вновь напомнили, что с 1 июля истекает срок моратория на привлечение к ответственности перевозчиков, которые не используют контрольно-кассовые аппараты в автобусах. Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что требование об этом работает еще с 1 июля 2019 года, однако к штрафам в отношении перевозчиков перейдут с 1 июля 2020 года, спустя год. Повторное нарушение грозит водителям и вовсе остаться без работы на три месяца, у некоторых и вовсе могут отобрать лицензии через суд.

В целом за отсутствие терминалов для юрлиц штраф составит до 30 тысяч рублей, за отсутствие тахографов водителя могут оштрафовать до 5 тыс., юрлицо — до 50 тыс. руб. Несоблюдение режима работы и отдыха может стать поводом для штрафа на водителя в сумме до 2 тыс. руб., на юрлицо — до 50 тыс. руб.

Константин Толкачев отметил при этом, что «власти делают все, чтобы рынок транспортных пассажирских услуг стал цивилизованнее – для этого сделано уже очень многое». Что конкретно сделано, Толкачев подробно не рассказал.

Зато отметил, что многие водители скрывают свой доход и под разными предлогами отказываются принимать безналичный платеж за проезд. Тем не менее, даже несмотря на это, люди все чаще платят именно безналичным расчетом. Оборот автобусных пассажирских перевозок парламентарий оценил в более чем 3 млрд рублей.

Отметим, что на круглом столе, посвященному ходу транспортной реформы, не было ни представителей мэрии Уфы, ни чиновников Госкомтранса республики.

Частные перевозчики тем временем выразили обеспокоенность не только в связи с будущими штрафами, но и риском дефицита водителей.

По словам руководителя одного из крупнейших частных автопарков в Уфе Фаниса Батырова, именно с 1 июля вероятен рост дефицита водителей маршруток. Его слова цитирует издание «Коммерсантъ-Уфа»:

«С рынка уйдут до половины водителей с автобусами, работающие с перевозчиками на договорах найма. Если сейчас они работают по 15 часов в сутки, то после установки тахографа вынуждены будут ограничить время работы, отметил господин Батыров. «А где столько водителей взять, чтобы работать в несколько смен?» - задался вопросом Батыров.

Ранее Медиакорсеть также писала о том, что в башкирской столице станет меньше маршруток. В течение ближайших лет в Уфе планируется и дальше сокращать сеть маршруток. Это следует из проекта поправок в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на сайте мэрии.

Напомним, что в 2018 году после транспортной реформы в Башкирии — с ее начала прошло 1,5 года — 71 из 115 автобусных маршрутов обслуживали официальные перевозчики, отобранные по итогам конкурса. Остальные либо обслуживались нелегально, либо вовсе не обслуживались (к нелегалам в документе причислены водители 1300 автобусов; почти столько же — 1420 автобусов были допущены к работе как официальные перевозчики). Необслуживаемые старые маршруты постепенно замещаются новыми, но, как показывает практика, старый маршрут оказывается лучше новых двух.