На Youtube разместили сделанные 120 лет назад фотографии котов

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На видеохостинге Youtube появился ролик с фотографиями котов, сделанных 120 лет назад.
Их опубликовал историк фотографии из Парижа Матье Стерн, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что блогер по время разбора вещей в подвале своего дома нашел пластины с негативами, датированными 1900 годом. Стерн решил проявить их, использую цианотипию - процесс, дающий изображение голубого оттенка во время печати.
Во время работы над изображениями он увидел, что на них запечатлены коты.
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