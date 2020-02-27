«На прием попадут не все»: в башкирском селе к врачу можно попасть один раз в неделю

Острую нехватку врачей ощущают жители села Улукулево Кармаскалинского района Башкирии. По словам посетителей местной больницы, детский врач принимает там только один раз в неделю, поэтому очередь из желающих получить рекомендации медика выстраивается еще с утра.

— На прием попадут не все так как детский врач работает один раз в неделю. По этому поводу вопрос. У нас что, в Башкирии врачи закончились? Один врач обслуживает 3-4 населенных пункта. Как лечить детей? — задаются вопросом местные жители.