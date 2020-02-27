«На прием попадут не все»: в башкирском селе к врачу можно попасть один раз в неделю
Местные жители не представляют, как им лечить детей.
Острую нехватку врачей ощущают жители села Улукулево Кармаскалинского района Башкирии. По словам посетителей местной больницы, детский врач принимает там только один раз в неделю, поэтому очередь из желающих получить рекомендации медика выстраивается еще с утра.
— На прием попадут не все так как детский врач работает один раз в неделю. По этому поводу вопрос. У нас что, в Башкирии врачи закончились? Один врач обслуживает 3-4 населенных пункта. Как лечить детей? — задаются вопросом местные жители.
Отметим, что накануне в правительстве Башкирии рассказали о том, что жители республики стали реже жаловаться на здравоохранение. Однако факты говорят об обратном. Так, жительница Уфы больше трех часов ждала скорую помощь, которую она вызвала своему ребенку.