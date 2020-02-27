«Мы научились выживать»: в Уфе открылся Российский промышленный форум

– Сегодня мы закладываем добрую традицию: каждый год будем открывать новые предприятия, - сообщил всем глава Башкирии Радий Хабиров, предваряя пуск крупнейшей в Европе сетевой солнечной электростанции в Бурзянском районе, происшедший в режиме видеоконференции в прямом эфире.

- Не могу не сказать, что нас ждут особые условия из-за внешней конъюнктуры. Вы сами всё видите и понимаете, - отметил в своем выступлении Радий Хабиров. - Но, на мой взгляд, наши предприятия научились выживать в этой истории. Более того, развиваться и идти вперёд.