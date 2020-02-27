Как отправлять и получать юридически значимые письма в электронном виде

Это связано, в первую очередь, с юридическим статусом бумажного заказного письма и фиксацией факта его отправления и получения. Эта услуга востребована как для бизнеса, так и обычных граждан, получающих, например, штрафы из ГИБДД, повестки и другие уведомления от официальных органов. А хорошая новость в том, что теперь эти документы не обязательно получать в бумажном виде, сообщает mk.ru.

Все, что нужно сделать, чтобы перевести заказные письма в электронный вид – подключить сервис электронных заказных писем на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. С этого момента корреспонденцию можно читать в личном кабинете «Почты России» или в мобильном приложении. Любое письмо сопровождается смс или e-mail оповещением, так что важный документ вы не пропустите, где бы вы ни находились. Смена места жительства, кстати, на получение ЭЗП тоже не влияет. Кроме того, письма хранятся бессрочно, а значит, обратиться к ним можно в любой момент, в том числе в судебных спорах – электронное заказное письмо обладает юридической значимостью.

Другая сторона вопроса – отправка таких писем. Допустим, вам нужно отправить юридически важный документ партнерам по бизнесу, контрагентам и так далее. Для этого нужно составить письмо в формате PDF или XML и загрузить его в информационную систему «Электронная почтовая система». Оттуда письмо либо отправится в личный кабинет адресата, если тот подключился к сервису электронных заказных писем, либо автоматически будет распечатано и отправлено по физическому адресу получателя. В первом случае вы получите уведомление, как только адресат откроет письмо в личном кабинете, во втором – получите трек-номер, по которому сможете отслеживать письмо вплоть до его получения. В обоих случаях информация передается по защищенным каналам в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и без участия сотрудников почты. К тому же, это дешевле, чем обычное бумажное отправление.