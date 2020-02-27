Депутат Госсобрания вернулась к своей идее ввести смертную казнь для педофилов

Сегодня, 27 февраля, депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова на своей странице в Фейсбуке опубликовала пост с предложением ввести смертную казнь для педофилов.

На такое обращение её побудил доклад главы регионального управления следкома Дениса Чернятьева о работе его ведомства в прошлом году.

Информация о преступлениях против несовершеннолетних прозвучала более чем красноречиво. По данным следкома, в 2019 году были расследованы 323 таких дела о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних, из них 18 связаны тс убийством детей и подростков, а 165 — с проявлениями педофилии