Депутат Госсобрания вернулась к своей идее ввести смертную казнь для педофилов
27 февраля, 15:06ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руфина Шагапова считает данный вопрос вполне своевременным и актуальным.
Сегодня, 27 февраля, депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова на своей странице в Фейсбуке опубликовала пост с предложением ввести смертную казнь для педофилов.
На такое обращение её побудил доклад главы регионального управления следкома Дениса Чернятьева о работе его ведомства в прошлом году.
Информация о преступлениях против несовершеннолетних прозвучала более чем красноречиво. По данным следкома, в 2019 году были расследованы 323 таких дела о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних, из них 18 связаны тс убийством детей и подростков, а 165 — с проявлениями педофилии
Напомним, Руфина Шагапова ранее уже выступала с таким же предложением по. Это было вскоре после трагической гибели юной жительницы Белорецка Яны Перчаткиной.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей