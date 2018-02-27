В Уфе ситуация по гриппу и ОРВИ постепенно стабилизируется

На прошлой неделе в городе заболели гриппом 7645 человек, это на 21% меньше чем неделей ранее. В основном встречаются вирусу А1 (Сингапур), А2(Гонконг) и B (Брисбен). Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.