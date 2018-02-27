В Уфе ситуация по гриппу и ОРВИ постепенно стабилизируется

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На прошлой неделе в Уфе и Башкирии наметилась стабилизация ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число заболевших начало сокращаться, хотя и медленно.
На прошлой неделе в городе заболели гриппом 7645 человек, это на 21% меньше чем неделей ранее. В основном встречаются вирусу А1 (Сингапур), А2(Гонконг) и B (Брисбен). Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.
- Решение о прерывании учебного процесса (в школах - прим.ред.) не принималось в связи с невысоким уровнем заболеваемости, - пояснила Пермина.
По словам Перминой, в этом году в Уфе привито 44% населения, за последние годы это самый высокий показатель. Основная масса заболевших по-прежнему дети в возрасте до 14 лет.
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