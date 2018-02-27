В Уфе дольщица воздушных этажей «Солнечного» вышла на пикет

Сначала она вышла с плакатом у Фонда жилищного строительства республики, потом - возле Дома правительства.

Сегодня утром дольщица воздушного этажей микрорайона «Солнечный» Ирина Асфандиярова провела в Уфе одиночные пикеты. Женщина сначала стояла с плакатом у здания Фонда жилищного строительства республики, что на Ленина 5/3, а затем у Дома правительства. Надпись на плакате гласит о том, что Фонд жилищного строительства не выполняет решение Верховного суда РБ, из-за чего дети-инвалиды страдают без жилья.

Как пояснил муж Ирины – Артур, с помощью этой акции они хотят обратить внимание властей на свою проблему. У семьи двое детей-инвалидов, и они вынуждены скитаться по съемным квартирам. Еще в 2010 году они вложились в строительство дома по улице Бакалинской, 8 в микрорайоне «Солнечный». Однокомнатную квартиру у компании «Стройпроектцентр» семья купила на 14-ом этаже. Однако, как выяснилось позже, объект оказался проблемным, а этаж, на котором семья купила квартиру – «воздушным» - по проекту дом должен был быть 12-ти этажным. Компания «Стройпроектцентр» обанкротилась, а обязательства по достройке домов возложили на ГУП «Фонд жилищного строительства». За достройку проблемных объектов компания получила земельные участки для строительства новых объектов.

В 2015 году в Верховном суде Башкирии Ирине и Артуру удалось добиться того, чтобы «ФЖС» предоставил семье новую квартиру. Согласно решению суда, компания должна была заключить с семьей договор долевого участия на квартиру в новом строящемся доме.

Как рассказал Медиакорсети Артур Асфандияров, ФЖС заключил с ним внутренний договор долевого участия. Компания должна была предоставить семье однокомнатную квартиру в микрорайоне "Иремель". Сейчас фактически строительство объекта там приостановлено.

- ФЖС заключил со мной внутренний договор долевого участия, но регистрации в Росреестре не было. Я считаю, что таким образом ФЖС хочет создать видимость исполнения решения суда, ведь без регистрации в Росреестре этот договор не имеет юридической силы, -говорит Артур Асфандияров. - Учитывая на сегодняшний день плохое финансовое положение фонда, так как строительство многих объектов приостановлено, я переживаю, что я со своей семьей останусь на улице. В данном случае, я хочу получить то, за что заплатил свои деньги.

Артур Асфандияров обращается к главе республики Рустэму Хамитову с просьбой сделать все возможное для того, чтобы быстрее решить эту проблему.

- Уважаемый Рустэм Закиевич, услышьте нас, заставьте господ исполнить решение Верховного суда, вступившее в законную силу. Помогите восстановить нарушенные права детей-инвалидов, - говорит Артур Асфандияров.

Напомним, что микрорайон «Солнечный» - один из крупнейших долгостроев в Уфе. Строительство началось в 2004 году. Пострадавшими было признано более 900 человек. На сегодняшний день 177 "воздушников" до сих пор не получили квартиры, также около 10 человек прошли по схеме "двойные продажи". Около 60 человек заключили договора с ФЖС и могут надеяться на получение жилья, остальные - не имеют таких договоров.