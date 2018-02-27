В Ростове в перечень для голосования 18 марта попали 11 объектов

Голосование пройдет 18 марта, на выбор представят 11 территорий. Одну из них благоустроят в текущем году. "Горожане получат два списка. В одном будут имена кандидатов, в другом - территории. Очень важно, чтобы к мероприятиям присоединились все местные жители", - рассказал глава администрации города Виталий Кушнарев.

Издание пишет, что до 16 марта будут проходить общественные обсуждения дизайн-проектов. Для горожан подготовят итоговые вариант. В список попали такие территории, как скверы "Осенний", имени Дортмунда, "Северный", имени Чуковского и парк "Дружба". 4) В список для голосования вошли 11 объектов благоустройства в Ростове В список для голосования по выбору приоритетных территорий для благоустройства в Ростове-на-Дону вошли 11 объектов, сведения опубликовала RostovGazeta.

В окончательный список попали хорошо известные всем ростовчанам места - сквер "Северный" и парк "Дружба" в Ворошиловском районе, парк "Осенний" в Первомайском, сквер имени Чуковского в Октябрьском, парк имени Собино в Железнодорожном, сквер имени Дортмунда в Советском и парк Вересаева в Александровке. Кроме названных зон в список для голосования вошли и проекты, разработанные в прошлом году - парк имени Вити Черевичкина, сквер "Покровский", парк имени Горького и Театральная площадь. Для каждого из объектов подготовили приблизительный проект благоустройства, окончательный вариант выберут до 16 марта путем общественных слушаний. По задумке авторов, в парках появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха и для занятий спортом, в отдельных скверах предложили сделать площадки для выгула собак и для любителей воркаута. Выбрать один из 11 объектов жители Ростова смогут 18 марта, когда вместе со списком кандидатов в президенты РФ им предложат и список парков для благоустройства.