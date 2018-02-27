В Башкирии за год выявили тысячу нарушений в области здравоохранения

463 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В сфере здравоохранения прокуратура выявила в 2017 году более 1,1 тысячи нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В большинстве случаев граждане обеспечивались необходимыми лекарствами только после вмешательства прокуратуры, в том числе в Уфе, Октябрьском и Сибае выявлены случая отказа в выделении необходимых лекарств тяжелобольным детям-инвалидам.

Диабетикам не выдавались сахаропонижающие лекарства – в Ишимбайском районе инвалиды получили препараты только после вмешательства прокуратуры.

Автомобили скорой помощи не были оснащены необходимым оборудованием – 13 автомобилей были без дефибрилляторов с автоматическим режимом, в одном из них не было специальной техники для искусственной вентиляции легких.