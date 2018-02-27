Ростовская область попадет в топ-10 лучших регионов РФ к 2030 г

В Ростовской области власти начали обсуждать региональную стратегию социально-экономического развития в период до 2030 года, информирует издание RostovGazeta.

"Обширные замыслы по улучшению качества жизни в области опираются на достигнутые в минувшие годы показатели экономического роста. При этом регион уже в топ-10 по многим из них", - говорится в публикации.

Глава области Василий Голубев заявил, что к 2030 году прогнозируется трехкратный рост экономики. Ее объем может составить 3,8 триллиона рублей. Есть все предпосылки, чтобы регион стал одним из самых экономически сильнейших субъектов страны. За этот период должен вырасти объем инвестиций - примерно в 3,6 раза и достигнет триллион рублей. Из-за этого область должна стать одной из самых крупных в РФ.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни вырастет до 77 лет. Средний доход граждан станет больше в 3,7 раза. Планируется увидеть показатель в 100 тысяч рублей.

"Для достижения этих целей нужны эффективные механизмы. Очень важно получить от местных жителей инициативы и предложения. Каждый гражданин имеет право дополнить документ своими проектами" - рассказал Голубев.

RotovGazeta пишет, что в документе будут три главных направления. Среди них социальное, экономическое и пространственное. В области появятся новые объекты, будут заложены определенные бизнесы.