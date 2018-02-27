Ранее он был исполняющим обязанности начальника.

Начальником ФКУ «Приуралье» назначен Рамиль Сенжапов

Ранее он был исполняющим обязанности начальника.

Приказом Федерального дорожного агентства от 21 февраля на должность начальника федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» с 12.03.2018 назначен Рамиль Музафярович Сенжапов, сообщили в пресс-службе ведомства. С июня 2016 года он был исполняющим обязанности на этой же должности.

Рамиль Сенжапов родился в селе Средняя Елюзань Пензенской области 26 ноября 1981 года. Имеет два высших образования – в 2003 году окончил Военный университет связи по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», в 2008 году - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

С начала профессиональной деятельности прошел путь от мастера дорожно-строительного участка до руководителя. С 2008 по 2013 год Рамиль Сенжапов возглавлял различные отделы в подведомственном Росавтодору ФКУ «Севзапуправтодор» (сегодня ФКУ Упрдор «Северо-Запад»). Затем занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. С июня 2016 года работал в Уфе на должности и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье».

Справка. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» является подведомственным учреждением Федерального дорожного агентства. В оперативном управлении ФКУ находится 1777,02 км автомобильных дорог федерального значения на территории Башкортостана и Оренбургской области.

На республику приходятся 787,235 километра федеральных автодорог и 1820 единиц искусственных сооружений. Это трассы:

• М-5 Урал — Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке км 1281+475 — км 1548+568; протяженность — 309,325 км;

• М-7 Волга — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1169+910 — км 1331+953; протяженность — 185,969 км;