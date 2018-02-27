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Начальником ФКУ «Приуралье» назначен Рамиль Сенжапов
Сюжеты:
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Senzhapov4

Начальником ФКУ «Приуралье» назначен Рамиль Сенжапов

Сегодня, 10:51ОбществоРазиф АбдуллинФото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Приуралье"
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