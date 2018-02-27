Леонид Рошаль в Уфе обсудит защиту врачей и здравоохранение регионов

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Национальная медицинская палата проводит расширенное заседание Координационного совета ПФО.
Как сообщает ИА «Башинформ», совет состоится 1-2 марта. В форуме примут участие представители всех территориальных медицинских профессиональных некоммерческих организаций, входящих в состав НМП ПФО, а также руководители Координационных Советов всех округов РФ — члены Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата», представители органов государственной власти в сфере здравоохранения субъектов ПФО.
На заседании они обсудят проблемы здравоохранения регионов, обменяются опытом работы, практиками и защиты врачей.
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