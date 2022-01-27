В больничной еде в РДКБ в Уфе обнаружили опарышей

В больничной еде в РДКБ в Уфе обнаружили опарышей
В больничной еде в РДКБ в Уфе обнаружили опарышей
27 января, 22:27ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
В рыбе, которую давали пациентам детской больнице РДКБ обнаружили опарышей. На данный момент минздрав проводит проверку, а продукты направлены на экспертизу.

В рыбе, которой кормили в детской больнице РДКБ пациентов, обнаружили опарышей. Фотографию выложила в соцсети мать одного из детей.

Как сообщила женщина, в столовой отделения ей сказали, что они за качество не отвечают, так как еду им привозят в готовом виде. Поставщиками в больнице являются две компании - ООО «Рамонда» и «Диет-групп 2009», соответствующая информация есть на сайте госзакупок.

Как известно, региональный минздрав проводит проверку, а продукты отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за 2021 год в 1,5% школ выявили просроченную продукцию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы