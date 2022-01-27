В больничной еде в РДКБ в Уфе обнаружили опарышей

Как сообщила женщина, в столовой отделения ей сказали, что они за качество не отвечают, так как еду им привозят в готовом виде. Поставщиками в больнице являются две компании - ООО «Рамонда» и «Диет-групп 2009», соответствующая информация есть на сайте госзакупок.