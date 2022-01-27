В Башкирии количество новых заражений коронавирусом возросло на 90 случаев за сутки

В Башкирии количество новых заражений коронавирусом возросло на 90 случаев за сутки
В Башкирии количество новых заражений коронавирусом возросло на 90 случаев за сутки
27 января, 16:25ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
27 января оперштаб Башкирии по коронавирусу опубликовал свежие статистические данные.

В Башкирии как и по всей России наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так за минувшие сутки количество новых случаев выявленной инфекции в регионе оказалось выше показателя предыдущих суток на 90 случаев и составил 511 случаев. Вместе с этими 511 случаев, общее число инфицированных в Башкирии составляет 128 982 человека.

За эти же сутки в регионе выздровели от коронавирусной инфекции 326 человек, при том, что всего от COVID-19 за время пандемии в республике вылечились 119 401 человек.

Смертность в отличии от заболеваемости не растет и даже снижается, во всяком случае по показателям за предшествующие отчетным сутки она даже снизилась. За прошедшие сутки скончались от коронавируса 14 пациентов. При том что день назад смертей было 16.

Примечательно, что в сегодняшнем сообщении опрештаба нет данных о ходе вакцинации населения.

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