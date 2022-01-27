Набитые автобусы и опарыши в больничной еде. Итоги дня в Башкирии

Набитые автобусы и опарыши в больничной еде. Итоги дня в Башкирии
Набитые автобусы и опарыши в больничной еде. Итоги дня в Башкирии
28 января, 00:11ОбществоАнастасия Денисенко
Подводим итоги дня в Башкирии за 27 января.

Утро в Башкирии началось с забитых автобусов, видео с весьма некомфортной обстановкой внутри общественного транспорта появилось в социальных сетях. Интересно, что в автобусе также была красная бегущая строка, которая оповещала людей о том, что необходимо соблюдать масочный режим и носить перчатки. К слову, видео наглядно показывает то, как соблюдаются противоэпидемиологические меры в транспорте в период огромного прироста числа заболевших.

Тиктокеру, который снял в Уфе ролик на проезжей части, пришлось давать объяснения в полицейском участке. Пару дней назад юноша 26-ти лет снялся полураздетый на Проспекте Октября и выложил видео в социальные сети. Правоохранительные органы ролик явно не оценили и молодому человеку пришлось раскаиваться в содеянном на камеру.

Стало известно, что В Башкирии построят еще три ковид-госпиталя - в Белорецке, Нефтекамске и Салавате. Строительство начнется в ближайшее время, на данный момент власти находятся в поиске источников финансирования, как на региональном, так и на федеральном уровне.

В детской больнице РДКБ в Уфе детям предложили испробовать рыбу с опарышами. Одна из родительниц деликатес явно не оценила и решила поделится неприятной ситуацией в социальных сетях. Как ей сказали сотрудники больницы, к еде они никакого отношения не имеют, так как блюда привозят поставщики, с которым заключен договор. Сейчас рыба с опарышами направлена на экспертизу, а минздрав начал проверку.

В Кумертау врачи спасли девочку, которая проглотила детский кулон с цепочкой. Ее мама заметила отдышку, после чего девочка была доставлена в больницу. У ребенка врачи диагностировали признаки гипоксии, а рентген показал, что кулон застрял около пищевода и сдавливал трахею. Врачи провели трахеостомию, после чего извлекли украшение. Девочка, после того, как пришла в сознание, практически сразу была отправлена домой.

День завершился жуткой новостью о том, что в Сибае на мусоросортировочном комплексе нашли тело умершего младенца. Об этом изначально сообщали очевидцы в социальных сетях. Сейчас расследованием занимается Следственный Комитет республики. В ведомстве сообщили, что уже удалось найти мать, с ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причина смерти ребенка.

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