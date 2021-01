Власти Уфы рассказали о пробках из-за ремонта развязки на Заки Валиди

На оперативном совещании стало известно о проделанной работе и ее этапах.

По словам замглавы уфимской администрации Радмила Муслимова, с 20 по 25 января пробки в 7-8 баллов наблюдались лишь в утренний час-пик - примерно с 8 до 9 часов утра. На сегодняшний день на путепроводе демонтированы 20 балок, работы велись ночью с полным закрытием движения на проспекте Салавата Юлаева. Также ведутся работы по устройству фундаментов опор. С учетом ситуации, которая отслеживается онлайн, корректируется работа 10 светофоров на проспекте Салавата Юлаева. Напомним, 8 января был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. 11 января на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. Также он предложил чиновникам перейти на другой график работы и задуматься об изменении графика работы школ в Уфе. Закрытие даже части путепровода привело к пробкам в Уфе и что вызвало недовольство жителей города.

