Власти Уфы рассказали, каких бездомных собак не стоит бояться на улицах города

По данным, которые озвучил Хамитов, в Уфе в настоящее время живут 24 тысячи бездомных собак. При этом специализированная организация отлавливает лишь 10 животных в день. Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что для отлова всех животных понадобится очень много времени (примерно 6,5 лет - прим.ред.), и этот процесс нужно ускорить.