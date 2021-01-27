Власти Уфы рассказали, каких бездомных собак не стоит бояться на улицах города

Власти Уфы рассказали, каких бездомных собак не стоит бояться на улицах города

Вчера, 10:49ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
По данным властей, на сегодняшний день в Уфе находятся порядка 24 тысяч бездомных собак. При этом в день удается отлавливать лишь 10 животных.

Как сообщил Рустем Хамитов, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, бездомные собаки, прошедшие стерилизацию, а также вакцинацию от паразитов и болезней, имеют в ушах бирки зеленого и желтого цвета. Такие животные, по данным властей, не агрессивны.

По данным, которые озвучил Хамитов, в Уфе в настоящее время живут 24 тысячи бездомных собак. При этом специализированная организация отлавливает лишь 10 животных в день. Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что для отлова всех животных понадобится очень много времени (примерно 6,5 лет - прим.ред.), и этот процесс нужно ускорить.

Также, по данным властей Уфы, в поселке Новые Черкассы Орджоникидзевского района Уфы планируется построить первый в городе муниципальный приют для бездомных животных вместимостью до 500 собак и кошек. Известно, что сейчас уже получено положительное заключение в Управлении госэкспертизы Башкирии, а также проводится проверка достоверности сметной стоимости строительства приюта.

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