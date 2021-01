Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в мэрии Уфы замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила об обстановке с заболеваемостью населения.

По словам чиновницы, на сегодняшний день люди реже начали заболевать внебольничной пневмонией. По Уфе показатель распространения болезни снизился на 4,5 процентов. Однако при этом увеличилось количество заболевших ОРВИ. При этом рост зафиксирован среди детского населения. Данный показатель вырос на семь процентов.

