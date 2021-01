Российское правительство рассматривает вопрос о возможном снижении ставки налога на добавленную стоимость для ресторанов и гостиниц.

По сообщению iz.ru, об этом сообщили два федеральных чиновника. По их словам, специалисты Федеральной налоговой службы сейчас производят расчеты и анализируют, как отразится изменение налоговой ставки на федеральном бюджете и насколько это будет полезным для предпринимательства. Отмечается, что сейчас тестируются разные сценарии, а основной вариант по ставке - 10 процентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter