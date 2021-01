В поселке Досчатое Нижегородской области жители жалуются на грязные стоки

Жители поселка Досчатое недовольны работой очистных сооружений, которые, по заявлению администрации Выксы, были реконструированы.

Издание newsnn.ru сообщает, что проблема с работой очистных сооружений может быть следствием нерешенного конфликта администрации Выксы и ООО “Водоканал”. Отмечается, что власти Выксы заявили, что подрядчик “Водстрой” завершил работы по реконструкции очистных сооружений, на которые было потрачено шестьсот сорок миллионов рублей. При этом на сайте госзакупок говорится, что реконструкция все еще ведется. По словам жителей поселка Досчатое, ситуация со стоками не изменилась - сбросы в таком же объеме отправляются в реку Ока. По мнению специалистов, власти неправильно рассчитали мощность очистных сооружений, поэтому они не справляются с реальным объемом стоков. «Жители готовят заявление в санитарно-эпидемиологическую службу и Росприроднадзор. Но проверка, если она будет проводиться, займет определенное время. Если она покажет, что в воде находятся элементы, которые быть там не должны, то это подтвердит фиктивность работы очистных сооружений. Дальше все зависит от контролирующих органов», — отметил управляющий «Водоканала». Конфликт властей Выксы с ООО “Водоканал” возник несколько лет назад. В 2015-2016 годах администрация передала на обслуживание “Водоканалу” водопроводные коммуникации, заключив пять договоров аренды. В 2019 году все соглашения были расторгнуты в одностороннем порядке, а сети водоснабжения переданы компании “Выксунский Водоканал”. При этом руководство ООО “Водоканал” заявляет, что на момент расторжения договоров на реконструкцию сетей водоснабжения было потрачено пятьдесят три миллиона рублей из бюджета компании, в связи с чем требует от администрации компенсации. При этом у компании “Выксунский Водоканал” на данный момент нет лицензии на обслуживание инженерных коммуникаций и до заключения договора аренды не было собственных сетей. По мнению экспертов, действия властей Выксы могут привести к потере бюджетных средств. Администрация передала сети холодного водоснабжения по договорам аренды, по которым “Выксунский Водоканал” должен ежемесячно платить девятьсот сорок тысяч рублей. Но сразу после этого власти освободили компанию от обязательной ежемесячной платы. Кроме этого, администрация Выксы не позволила “Водоканалу” утвердить тарифы на прошлый год, поэтому компания недополучила от потребителей несколько миллионов рублей. По этой причине у ООО “Водоканал” образовался долг перед ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород». Теперь компанию вынуждают оплачивать не только свои счета, но и счета, направленные в адрес администрации Выксы. Адвокат “Водоканала” считает, что сложившаяся ситуация абсурдна.

