В поселке Досчатое Нижегородской области жители жалуются на грязные стоки

Конфликт властей Выксы с ООО “Водоканал” возник несколько лет назад. В 2015-2016 годах администрация передала на обслуживание “Водоканалу” водопроводные коммуникации, заключив пять договоров аренды. В 2019 году все соглашения были расторгнуты в одностороннем порядке, а сети водоснабжения переданы компании “Выксунский Водоканал”. При этом руководство ООО “Водоканал” заявляет, что на момент расторжения договоров на реконструкцию сетей водоснабжения было потрачено пятьдесят три миллиона рублей из бюджета компании, в связи с чем требует от администрации компенсации.