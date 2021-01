В художественную школу Уфы, где голодали педагоги, вернулся бывший директор

В художественной школе № 1 имени Кузнецова в Уфе восстановлен в должности директора учреждения Сергей Андреев. Об этом Mkset рассказала активистка Алла Яковлева.

Напомним, в конце октября преподаватели художественной школы объявили голодовку, требуя вернуть прежнего руководителя Сергея Андреева. После него кресло директора занимали ещё несколько человек, однако кандидаты не устраивали педагогов. На седьмой день голодовки сотрудники школы вышли на одиночные пикеты к Дому правительства, где написали обращение главе Башкирии. По словам Аллы Яковлевой, активистам и преподавателям удалось добиться возвращения Сергея Андреева в художественную школу. Она добавила, что он уже приступил к своим обязанностям. Контракт, конечно, подписан на один год, а не на 3 года. Но мы не останавливаемся на достигнутом и за этот год нужно успеть залить фундамент под новое здание художественной школы и начать возводить стены, сообщила Яковлева в соцсетях. Она также добавила, что правительство Башкирии посодействовало восстановлению Сергея Андреева в должности.

