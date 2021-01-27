«Темная история». Семье из Башкирии сообщили о смерти отца на вахте спустя месяц

47-летний Азамат Сагдиев отправился на заработки по договору в Камчатский край. Как рассказала его дочь Эльвина, он предупреждал семью, что может не выйти на связь из-за работы и отсутствия сети. Сагдиевы узнавали о делах главы семейства, однако, с их слов, им никто ничего не рассказывал. 25 января стало известно о смерти Азамата. По словам его дочери Эльвины, тело главы семьи обнаружили следователи ещё месяц назад — 29 декабря. Как рассказала девушка, причина смерти их родственника так и неизвестна, по телефону им о ней сообщать не хотят.