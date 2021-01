«Темная история». Семье из Башкирии сообщили о смерти отца на вахте спустя месяц

В Камчатском крае во время работы вахтовым методом умер житель деревни Аксарово Куюргазинского района Башкирии Азамат Сагдиев. О его смерти родственникам сообщили только через месяц. Его дочь Эльвина рассказала Mkset о случившемся.

47-летний Азамат Сагдиев отправился на заработки по договору в Камчатский край. Как рассказала его дочь Эльвина, он предупреждал семью, что может не выйти на связь из-за работы и отсутствия сети. Сагдиевы узнавали о делах главы семейства, однако, с их слов, им никто ничего не рассказывал. 25 января стало известно о смерти Азамата. По словам его дочери Эльвины, тело главы семьи обнаружили следователи ещё месяц назад — 29 декабря. Как рассказала девушка, причина смерти их родственника так и неизвестна, по телефону им о ней сообщать не хотят. Сначала говорили, что на работе нашли, потом следователь сказал, что у друга на съемной квартире. В показаниях путаются, рассказала девушка. По словам родственников, при погибшем были найдены только паспорт и телефон, однако позже следователь сообщил, что были обнаружены ещё и его банковские карты. Семье также сказали, что Азамат уволился с работы. Очень запутано. Темная история, непонятная, считает Эльвина. В настоящее время, со слов семьи, тело Азамата Сагдиева уже месяц находится в селе Тиличики Олюторского района Камчатского края. Для его транспортировки на родину в Башкирию требуется примерно 200 тысяч рублей: для переправы из Тиличиков до Петропавловска и из Петропавловска — в Уфу. По словам Эльвины, администрация Олюторского района отказала семье погибшего в помощи, руководство компании АО «Камчатское авиационное предприятие», в которой работал Азамат, — тоже. Девушка отправила Mkset разговор с начальником Аюбом Патаевым, в котором представитель компании прямым текстом послал собеседника на три буквы. Кроме того, он выдвинул свою версию гибели — Азамата Сагдиева нашли повешенным в съемной квартире. Семья Сагдиевых обратилась в администрацию Куюргазинского района Башкирии, откуда погибший родом. В пресс-службе Mkset рассказали, что супруга Азамата Гульнур Сагдиева сообщила о случившемся вчера, 26 января. Замглавы администрации по социальной политике Данил Акилов сообщил, что данная семья в стороне не останется. В настоящее время прорабатываются варианты помощи. Кроме того, начат всеобщий сбор средств. Теперь семья погибшего просит всех неравнодушных граждан помочь им вернуть тело их близкого человека в родную республику. Связаться с семьей погибшего Азамата Сагдиева можно по телефону: 8(987)-606-36-68 (Эльвина, дочь погибшего).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter