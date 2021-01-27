Премьер-министр Башкирии рассказал об ипотечно-накопительной программе

Премьер-министр Башкирии рассказал об ипотечно-накопительной программе

Вчера, 08:44ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на личной странице в соцсетях раскрыл суть ипотечно-накопительной программы «Жилстройсбережения», рассказал, как она работает и в каких банках доступна.

Данная программа предполагает помощь государства в накоплении средств для первоначального взноса на покупку жилья. Суть программы заключается в следующем. Как рассказывает Назаров, человек открывает вклад в банке и кладет на счет от трех до десяти тысяч рублей. Затем в срок от трех до шести лет ежемесячно вносит аналогичную сумму. При этом государство добавляет свою поддержку, которая составляет до 30% от суммы на вкладе. При этом, как отмечает премьер-министр, премия не должна превышать трех тысяч рублей в месяц.

Но в любом случае получается хорошая прибавка. Если человек откладывал, например, на протяжении пяти лет по десять тысяч рублей, то к накопленным 600 тысячам государство добавит 180 тысяч рублей. Таким образом, получается достаточная сумма для покупки жилья в ипотеку, пояснил Андрей Назаров.

Он таке добавил, что для участников программы предусмотрена льготная ставка по ипотеке — 5,5-7% годовых. В настоящее время такая программа доступна в «Сбербанке и «Уралсибе», однако «Банк ДОМ.РФ» и «СМП Банк»также подали заявки на участие в ней.

Чтобы начать копить, гражданам достаточно принести в отделение банка-партнера паспорт. Также подать заявление можно через официальный сайт программы жсс-рб.рф, сказал чиновник.

На сегодняшний день участниками программы стали более десяти тысяч человек и более трех тысяч приобрели квартиры.

ипотекажильеквартираБашкирия
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