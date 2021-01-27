Премьер-министр Башкирии рассказал об ипотечно-накопительной программе

Данная программа предполагает помощь государства в накоплении средств для первоначального взноса на покупку жилья. Суть программы заключается в следующем. Как рассказывает Назаров, человек открывает вклад в банке и кладет на счет от трех до десяти тысяч рублей. Затем в срок от трех до шести лет ежемесячно вносит аналогичную сумму. При этом государство добавляет свою поддержку, которая составляет до 30% от суммы на вкладе. При этом, как отмечает премьер-министр, премия не должна превышать трех тысяч рублей в месяц.