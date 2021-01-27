Предварительная запись на вакцинацию в Пушкине стартует с четверга

Предварительная запись на вакцинацию в Пушкине стартует с четверга

Вчера, 21:44ОбществоPhoto: pixabay.com
С 28 января в Пушкине начинается предварительная запись на противоковидные прививки.

Местные жители могут записаться на вакцинацию, позвонив на короткий номер 122, а также воспользовавшись порталом «Госуслуги», пишет infox.ru.

Пресс-служба горадминистрации сообщает, что прививочные кабинеты будут работать в поликлиниках 1-8 и во 2-й амбулатории. Прививку можно поставить в любом из этих медучреждений, вне зависимости от прикрепления.

Также сообщается о том, что в городе и районе будут действовать передвижные прививочные пункты. Они будут работать как выездные кабинеты вакцинации для тех, кто работает или живет в отдаленных населенных пунктах Пушкинского района.

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